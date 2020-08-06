“تعليم الرياض”: تسليم الكتب الدراسية لجميع المدارس الابتدائية الحكومية

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنه تم اليوم تسليم الكتب الدراسية لجميع المدارس الابتدائية الحكومية، استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد.

وأضافت أن الأسبوع القادم سيشهد بداية خطة التوزيع على جميع المدارس المتوسطة ثم الثانوية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

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