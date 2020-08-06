“هيئة تنظيم الكهرباء” توضح خطوات طلب فحص العداد

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كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج خطوات طلب خدمة فحص العداد حال وجود شك في أدائه.
وأوضحت أن الخطوة الأولى تقديم طلب من أجل فحص العداد، ومن ثم يقوم مقدم الخدمة بعملية الفحص.
وأشارت إلى أنه في حال وجود عطل في العداد سيكون الفحص مجاناً.
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