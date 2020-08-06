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“هيئة تنظيم الكهرباء” توضح خطوات طلب فحص العداد

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كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج خطوات طلب خدمة فحص العداد حال وجود شك في أدائه.

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وأوضحت أن الخطوة الأولى تقديم طلب من أجل فحص العداد، ومن ثم يقوم مقدم الخدمة بعملية الفحص.

وأشارت إلى أنه في حال وجود عطل في العداد سيكون الفحص مجاناً.

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