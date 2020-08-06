نجاة أسرة بأعجوبة من انهيار منزلهم فوق رؤوسهم بجازان (صور)

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نجت أسرة بأعجوبة من الموت المحقق في محافظة الداير بني مالك التابعة لمنطقة جازان، وذلك بعد انهيار المنزل فوق رؤوسهم.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن قوة جريان وادي ضمد بالسارة ليلة عيد الأضحى تسببت في انهيار المبنى الذي كان يقع على حافته..، فيما باشرت الجهات المعنية والدفاع المدني الحادث على الفور.
وقال أحد المواطنين إن أفراد الأسرة انتقلوا للسكن لدى أقاربهم، مناشداً الجهات المختصة النظر في وضعهم ومعالجته.
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