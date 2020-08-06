أخبار السعودية اليوم.. «مركز الملك سلمان» يساعد في إغاثة المتضررين بانفجار بيروت.. و«البنوك السعودية» تُحدد مراحل عمليات غسيل الأموال

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، أمس الأربعاء، حيث شاركت فرق الإغاثة التابعة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالأعمال الإغاثية لمساعدة المتضررين في انفجار مرفأ بيروت، وأصدرت وزارة الصحة إحصاء رسميًا يوضح الـ10 مدن الأعلى إصابةً بكورونا منذ بداية الجائحة، وإلى التفاصيل:

بالصور.. «مركز الملك سلمان» يساند في إسعاف متضرري انفجار بيروت

سارع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بمساندة الطواقم الطبية اللبنانية في إسعاف المتضررين من انفجار مرفأ بيروت عبر الجمعيات وفرق الإسعاف الطبية التي يموّلها المركز في مجمل الأراضي اللبنانية، وانطلقت فرق إسعاف جمعية سبل السلام التي يدعمها المركز من شمال لبنان إلى بيروت لمساندة الطواقم الطبية اللبنانية والمساعدة في نقل الجرحى.

بتوجيه الوزير..«تعليم صبيا» تستأنف عقود التشغيل والصيانة وإيداع مخصصات النظافة

تستأنف إدارة تعليم صبيا عقود الصيانة والتشغيل؛ وذلك فقًا لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الذي أكد أن تكون انطلاقة العام الدراسي الجديد جادة ومميزة، وشملت العقود عمليات صيانة وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية والتعليمية والإدارية، وأجهزة التبريد والتكييف بجميع المدارس بمكاتب التعليم العشرة في المحافظات التسعة التي تشرف عليها الإدارة تعليميًا.

إيداع دعم حافز للمستفيدين المؤهلين.. وتذكير بشروط الاستفادة

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» المبالغ الخاصة بالمستفيدين من برنامج حافز، الذين يعانون من صعوبةٍ في الحصول على عمل، ويتم صرف حافز في الموعد المقرر (الخامس من كل شهر ميلادي)، فيما حدد الصندوق مسبقًا شروط استحقاقه، التي يجب أن تتوافر في جميع من يرغب في الانضمام إلى البرنامج لصعوبة الحصول على عمل في المملكة.

«البنوك السعودية» تُحدد 3 مراحل مشبوهة لعمليات غسيل الأموال.. تعرف عليها

جدَّدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، التحذير من 3 مراحل مشبوهة لجريمة غسل الأموال، مشيرة إلى أن جريمة غسل الأموال تستهدف «تنظيف الأموال» من مصدرها الإجرامي غير المشروع وذلك عبر 3 عمليات هي «الإيداع والتغطية والدمج».

«إحصاء رسمي» يوضح الـ10 مدن الأعلى إصابةً بكورونا منذ بداية الجائحة

تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية من حيث حالات الإصابة بفيروس كورونا، مسجلةً 53 ألفًا و637حالة من أصل 281 ألفًا و435 حالة إصابة سُجِّلت في المملكة منذ بداية الجائحة حتى الآن، وجاءت جدة في المرتبة الثانية بـ30 ألفًا و263 حالة فيما حلت مكة المكرمة ثالثةً بـ29 ألفًا و140 حالة، ثم الدمام بـ17 ألفًا و126، ثم الهفوف بـ16813 والمدينة المنورة بـ16753.

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غرامة 150 ألف ريال لمخالفين في مكة لعدم ارتداء الكمامة

غرَّمت شرطة منطقة مكة المكرمة، 150 مخالفًا (بمبلغ ألف ريال لكل منهم)؛ لعدم التزامهم بارتداء الكمامة ضمن الإجراءات المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

الدفاع المدني مُحذرًا: لا تقتربوا من هذه المناطق عند هطول الأمطار

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.

وثّق جريمته عبر منصات التواصل الاجتماعي.. ضبط شخص يتعاطى مواد مخدرة بالطائف

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها أسفرت عن القبض على مواطن، بمحافظة الطائف، قام بتعاطي مواد مخدرة وتوثيق ذلك ونشره، على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

ماذا فعل سارق سيارة الإسعاف فور هروبه بها؟.. الهلال الأحمر يوضح

كشفت هيئة الهلال الأحمر، عن أنه خلال تسليم الطاقم الطبي الحالة الإسعافية المرافقة لهم للمستشفى تمكن أحد الأشخاص من الصعود للمركبة وقيادتها، وسط محاولة رجال أمن المستشفى إيقافه، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية والمختصة بذلك، وتم استعادة السيارة على الفور.

زوجها أدخل ذئبًا مفترسًا إلى غرفتها وألقاها بالشارع بلا شيء يسترها.. قصة عروس فقدت الذاكرة وتعالج نفسيًّا بمستشفى تبوك

لم تكن تعلم ندى ذات الأربع وعشرين عامًا بأن حياتها الزوجية التي تحلم بها كل فتاة، قد تنتهي بإدخالها مستشفى الصحة النفسية بتبوك، بعد أسبوعين فقط من زواجها، وأوضحت شقيقة العروس الضحية أن أختها ترقد بمستشفى الصحة النفسية بعد أن ألقاها زوجها بالشارع عند منزل أختها الأخرى، بلا عباءة أو شيء يسترها.

الحصيني يرصد معدلات الحرارة.. وخريطة السحب الرعدية في المملكة

رصد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خريطة السحب الرعدية الممطرة على المناطق الواقعة بين منطقتي نجران وجازان ودرجات الحرارة المسجلة خلال الـ«24» ساعة الأخيرة، موضحًا أن السحب الرعدية الممطرة الساعة 5:30 عصرًا على المنطقة الواقعة بين نجران وجازان، فيما سُجلت أقصى حرارة خلال الـ«24» ساعةالأخيرة، بمعدل 48,4 درجة مئوية في مطار الملك فهد بالمنطقة الشرقية.