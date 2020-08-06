السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في استراليا الى 255 حالة وفاة



كانبيرا 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

سجلت ولاية فيكتوريا الاسترالية 471 حالة اصابة جديدة بفيروس

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في استراليا الى 19444 اصابة تعافى منها 10935 شخصا.

// انتهى //

07:12ت م

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كانبيرا 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسسجلت ولاية فيكتوريا الاسترالية 471 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في ال 24 ساعة الماضية وثمانية حالات وفاة، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية الى 170 وفي استراليا الى 255 حالة وفاة.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في استراليا الى 19444 اصابة تعافى منها 10935 شخصا.// انتهى //07:12ت م0014

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