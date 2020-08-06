

سول 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 43 حالة إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع بذلك إلى 14 ألفا و499 حالة حتى منتصف ليل الأربعاء/الخميس.

وظل عدد الوفيات جراء كورونا دون تغيير عند 302 حالة.

// انتهى //

06:57ت م

0012



سول 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع بذلك إلى 14 ألفا و499 حالة حتى منتصف ليل الأربعاء/الخميس.وظل عدد الوفيات جراء كورونا دون تغيير عند 302 حالة.// انتهى //06:57ت م0012

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.