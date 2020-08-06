السعودية اليوم / استراليا تطلق إستراتيجية الأمن السيبراني للعام 2020م



كانبيرا 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

اعلنت وزارة الامن الداخلي الاسترالي في بيان صادر على موقعها الالكتروني الرسمي ان الحكومة الفيدرالية الأسترالية أصدرت اليوم الخميس "إستراتيجية الأمن السيبراني الأسترالية للعام 2020م".

وقال البيان "الاستراتيجية ستستثمر ما يصل الى 1.67 مليار دولار استرالي على مدى 10 سنوات لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في إنشاء عالم أكثر أمانًا عبر الإنترنت لأستراليا وأعمالنا وخدماتنا الأساسية.

واضاف البيان "الإستراتيجية تتضمن مجموعة واسعة من المبادرات - من مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى حماية البنية التحتية الحيوية ودعم الشركات الصغيرة".

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