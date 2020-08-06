السعودية اليوم / المكسيك تسجل 6139 إصابة جديدة بفيروس كورونا و829 وفاة



مونتيري (المكسيك) 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء 6139 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من عدد الحالات المؤكدة.

// انتهى //

06:36ت م

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مونتيري (المكسيك) 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء 6139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و829 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 456100 والوفيات إلى 49698.وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من عدد الحالات المؤكدة.// انتهى //06:36ت م0004

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