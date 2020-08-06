السعودية اليوم / البرازيل تسجل : 57152 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 1437 وفاة خلال 24 ساعة



موسكو 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل اليوم الخميس ،تسجيل 57152 حالة إصابة جديدة بفيروس

ووفقا بيانات وزارة الصحة البرازيلية، سجلت البلاد، مليونين و 859073 إصابة منذ بدء تفشي الوباء في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات بمرض كوفيد-19 إلى 97256 شخصا​​​.

// انتهى //

06:29ت م

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موسكو 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في البرازيل اليوم الخميس ،تسجيل 57152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الباد و 1437 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ووفقا بيانات وزارة الصحة البرازيلية، سجلت البلاد، مليونين و 859073 إصابة منذ بدء تفشي الوباء في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات بمرض كوفيد-19 إلى 97256 شخصا​​​.// انتهى //06:29ت م0003

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