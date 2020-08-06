شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انهيار منزل على ساكنية بمحافظة الداير ببني مالك بجازان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - جازان انهار منزل فوق رؤوس ساكنيه في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان.

وقال محمد علي المالكي: إن المنزل انهار بسبب قوة جريان وادي ضمد في السارة بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان ليلة عيد الأضحى المبارك، وكان المنزل يقع على حافته.

وتابع:انتقل أفراد الأسرة للسكن لدى أقاربهم، وذلك بعد نجاتهم من الحادث الأليم.مبينًا أن الدفاع المدني تلقى البلاغ، وباشر على الفور، واتخذ إجراءاته حول الواقعة..وفقا لـ “سبق”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | انهيار منزل على ساكنية بمحافظة الداير ببني مالك بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.