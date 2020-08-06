شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» : استمرار حالة رهو المطرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الخميس، عن استمرار حالة رهو المطرية.

وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏اليوم الخميس تستمر حالة رهو المطرية، حيث من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة.. هذا والله أعلم" .

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وأضاف "المسند" : " ‏متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة .. هذا والله أعلم".