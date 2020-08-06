بالفيديو.. لحظة مراوغة قائد مركبة متهور بين المركبات بأحد طرق الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مقطع فيديو، عن قيام قائد سيارة متهور بالمراوغة بين المركبات في أحد الشوارع داخل العاصمة الرياض. كشف مقطع فيديو، عن قيام قائد سيارة متهور بالمراوغة بين المركبات في أحد الشوارع داخل العاصمة الرياض. وبدت سيارة من نوع "فورد" وقائدها يقطع الإشارة في وضح النهار؛ حيث عرض حياته وأصحاب المركبات الأخرى للخطر. ومن الجدير بالذكر، أن المراوغة بين السيارات عقوبتها الغرامة المالية ما بين 3 – 6 آلاف ريال، وقطع الإشارة متعمداً عقوبتها الغرامة 3 آلاف ريال.

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