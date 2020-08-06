شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» يوضح إجراءات نقل لوحة سيارة إلى أخرى لنفس المالك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، إجراءات نقل لوحة من سيارة إلى أخرى لنفس المالك، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.
ووجه أحد المغردين استفسارًا إلى حساب المرور عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وش الإجراءات لنقل لوحة من سيارة إلى سيارة أخرى لنفس المالك؟".
وأجاب المرور: " مرحباً بك، يلزم أن تكون لمالك واحد، تسدد عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي ٤٠٠ ريال لكل مركبة والنقل الخاص ٧٠٠ ريال ايضاً لكل مركبة تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة. يسعدنا خدمتك".
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