شكرا لمتابعة خبر عن خطوات استخراج بدل فاقد للهوية الوطنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات استخراج بدل الفاقد عند فقدان بطاقة الهوية الوطنية، وذلك ردًّا على أحد استفسارات المغردين عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وأوضحت الأحوال المدنية، إنه يمكن استخراجها باتباع الخطوات التالية: الدخول عبر حسابك على منصة أبشر، اختيار خدماتي، الأحوال المدنية، الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، اختيار بطاقة الهوية الوطنية من القائمة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تعبئة البيانات المطلوبة، حجز موعد إلكتروني عبر خدمة «بدل فاقد»، إحضار كافة المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد؛ فيما حذرت من رهن أو فقدان بطاقة الهوية الوطنية، لافتة إلى أنَّ فقدانها يُعرِّض للمساءلة القانونية.