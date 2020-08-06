شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف شاغرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي، أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

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وقالت إدارة المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ممرض أول (عدد 5 وظائف/ الرياض)، مدير المختبر (الرياض)، مساعد قانوني (الرياض)، سباك أول (الرياض)، سباك ثاني (الرياض)، مساعد سباك (الرياض)، استشاري جراحة القولون والمستقيم (المدينة المنورة).

وأشارت إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أغسطس 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي:

https://www.kfshrc.edu.sa/ar/Home/careers/vacancieslist