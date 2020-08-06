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لفته عظيمة لرجال الصحة والأمن، بذلوا جهود كبيرة خلال جائحة ⁧‫كورونا‬⁩، تقديرهم في الممر الشرفي مع عودة ⁧‫الدوري السعودي‬⁩ عمل نبيل ومبادرة كريمة، شكراً لكم، حصن ودرع الوطن في أيام كانت صعبة جداً ♥️????????





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كانت هذه تفاصيل خبر ‏لحظة إقامة الممر الشرفي لأبطال الصحة والأمن قبل انطلاق مواجهة ⁧‎#النصر⁩ و ⁧‎#الهلال⁩ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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