التسوية الودية: قمنا بعقد جلسات صُلح افتراضية بعدما تلقينا أكثر من 3 اَلاف دعوى عمالية خلال شهرين

كشفت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عن استقبال أكثر من 3 آلاف دعوى عمالية خلال الشهرين الأخيرة واسترداد حقوق وأجور متأخرة بأكثر من خمسة ملايين ريال.

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض، أنه تم عقد جلسات الصلح الافتراضية عن طريق الاتصال المرئي عبر نظام (webex meet) بشكل مباشر وبحضور أطراف النزاع، وذلك ضمن جهود الوزارة؛ لتعزيز خطة التطوير والإسراع فى التحول الرقمي والحفاظ على سلامة أصحاب العمل والعاملين من جهة ومنع التكدس داخل الإدارات من جهة أخرى لافتًا إلى أن رفع الدعوى مع تبليغ المدعي عليه يكون إلكترونيًّا عبر نظام (ودي) وتحديد جلسات الدعوى العمالية يكون آليًّا دون أي تدخل بشري.

يُشار إلى أن خدمة التسوية الودية تعتبر هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفان إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية.