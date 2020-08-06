الشرطة تضبط 189 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامة في تبوك

غرامة ألف ريال لكل منهم..

غرَّمت شرطة منطقة تبوك، 189 شخصًا خالفوا الإجراءات الاحترازية المطبقة بشأن فيروس كورونا، وذلك بمبلغ ألف ريال لكل منهم. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، إنه بناء على توصيات لجنة النظر بمخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية؛ لمواجهة جائحة فيروس کورونا، تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (189) مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ ألف ريال. اقرأ أيضًا: وثّق جريمته عبر منصات التواصل الاجتماعي.. ضبط شخص يتعاطى مواد مخدرة بالطائف

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