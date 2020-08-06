ضبط 2160 سيارة نقل مخالفة خلال يوليو في جدة

أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن المخالفات تنوعت ما بين استغلال للساحات العامة والشوارع داخل الأحياء السكنية بالإضافة لضخ المياه من قبل الصهاريج ورمي مخلفات في مواقع غير مصرح لها، مبيناً أن قسم متابعة الناقلات بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية نفذ جولات ميدانية مكثفة وقام بتطبيق النظام ومكافحة الظواهر السلبية في أحياء جدة، لما تسببه من أضرار وإزعاج أثناء وقوفها أمام المساكن وبين الشوارع الفرعية في الأحياء، وأسفرت الجولات عن ضبط واحتجاز حوالي 2160 ناقلة مخالفة وذلك لاستكمال الاجراءات النظامية حيالها حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.



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