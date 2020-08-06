رصد ومخالفة 24 منشأة في بريمان

أسفرت جهود بلدية بريمان الفرعية في الرقابة على المنشآت والملاحم، من إغلاق وإنذار أكثر من 24 منشأة مخالفة خلال جولة تفتيشية بنطاق البلدية، وذلك ضمن الحملات المتواصلة لأمانة محافظة جدة. أوضح ذلك رئيس البلدية المهندس أحمد الزهراني، مبيناً أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوب توفـرها في المحال التجارية والملاحم وغيرها حسب طبيعة كل نشاط، وإزالة المخالفات حيث جرى إغلاق 12 ملحمة وصوالين حلاقة مخالفة، إلى جانب إنذار 12 موقعاً ضمن جولة شملت زيارة 30 منشأة بالنطاق، وأضاف المهندس الزهراني، أن البلدية سوف تكثف عمليات الرقابة خلال الفترة القادمة، حيث تتولي الفرق الميدانية متابعة تنفيذ الملاحظات أولا بأول وتطبيق العقوبات المترتبة على المخالفين.



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