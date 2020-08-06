أمانة جدة تزيل 16 موقعا للذبح العشوائي والحظائر في طيبة

ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في إزالة المواقع العشوائية، والحد من الممارسات العشوائية في أنحاء المحافظة، أزالت بلدية طيبة الفرعية 16 موقعا للذبح العشوائي وحظائر الأغنام المخالفة بالنطاق. وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس فيصل المالكي، أن ذلك يأتي استمراراً لجهود البلدية في تعقب المخالفات العشوائية عبر حملات رقابية مستمرة، إلى جانب أعمال المتابعة للمواقع المرصودة لضمان عدم معاودة المخالفات العشوائية حيث جرى إزالة كافة المواقع المخالفة، مضيفاً أن البلدية سوف تواصل جهودها الرقابية لمنع وإزالة كافة المخالفات.



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