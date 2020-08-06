السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

سجلت موريتانيا 26اصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 6444 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 157 حالة.

// انتهى //

03:03ت م

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نواكشوط 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسسجلت موريتانيا 26اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 6444 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 157 حالة.// انتهى //03:03ت م0202

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