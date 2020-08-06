السعودية اليوم / الصحة العالمية ترسل فريقًا لمساعدة جنوب أفريقيا على مواجهة وباء كورونا



كيب تاون 15ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن نشر 43 خبيرًا فى جمهورية جنوب أفريقيا يمثلون مختلف المجالات الصحية، وذلك لدعم إدارة الاستجابة لانتشار فيروس

وأفادت المنظمة في بيان لها اليوم أن 17 من هؤلاء الخبراء سوف يصلون إلى جنوب أفريقيا اليوم، ويضمون خبرات رئيسية فى علم الأوبئة والمراقبة، وإدارة الحالات والعدوى والوقاية والسيطرة بالإضافة إلى تعبئة المجتمع والتعليم الصحى.

ولفتت المنظمة إلى انها ستتولى مسؤولية تمويل فريق الخبراء في الوقت الذى ستكون جنوب أفريقيا مسؤولة عن توفير الموارد الإدارية .

وأضافت منظمة الصحة سوف يطلب من فريق الخبراء اكمال فترة أولية من الحجر الصحى والاختبار، وذلك قبل الانتشار فى البلاد، وحيث سينتشر فى كيب الشرقية وفرى ستيت وجاوتينج ولو ناتال ومبو مالانجا، وقد تم تحديد هذه المقاطعات باعتبارها تحتاج إلى الدعم الأكثر إلحاحًا وحيث سيمكن للفريق الذى سيصل أولاً أن يحقق اكبر تأثير وعلى أن ينتشر الخبراء المتبقين لمساعدة جميع المقاطعات فى البلاد .

// انتهى //

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كيب تاون 15ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية عن نشر 43 خبيرًا فى جمهورية جنوب أفريقيا يمثلون مختلف المجالات الصحية، وذلك لدعم إدارة الاستجابة لانتشار فيروس كورونا هناك، حيث يعتبر هذا البلد الآن من بين الدول الخمسة الأولى الأكثر تضررًا من الفيروس في العالم .وأفادت المنظمة في بيان لها اليوم أن 17 من هؤلاء الخبراء سوف يصلون إلى جنوب أفريقيا اليوم، ويضمون خبرات رئيسية فى علم الأوبئة والمراقبة، وإدارة الحالات والعدوى والوقاية والسيطرة بالإضافة إلى تعبئة المجتمع والتعليم الصحى.ولفتت المنظمة إلى انها ستتولى مسؤولية تمويل فريق الخبراء في الوقت الذى ستكون جنوب أفريقيا مسؤولة عن توفير الموارد الإدارية .وأضافت منظمة الصحة سوف يطلب من فريق الخبراء اكمال فترة أولية من الحجر الصحى والاختبار، وذلك قبل الانتشار فى البلاد، وحيث سينتشر فى كيب الشرقية وفرى ستيت وجاوتينج ولو ناتال ومبو مالانجا، وقد تم تحديد هذه المقاطعات باعتبارها تحتاج إلى الدعم الأكثر إلحاحًا وحيث سيمكن للفريق الذى سيصل أولاً أن يحقق اكبر تأثير وعلى أن ينتشر الخبراء المتبقين لمساعدة جميع المقاطعات فى البلاد .// انتهى //02:30ت م0200

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