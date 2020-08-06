

كينشاسا 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

قُتل أكثر من 1300 شخص في الكونغو الديمقراطية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2020، وذلك في هجمات وأعمال عنف نفذتها المجموعات المسلحة في البلاد، وهو ما يمثل ثلاث أضعاف العدد المسجل خلال نفس الفترة من العام 2019.

وأضاف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة اليوم، أن مقاتلي المجموعات المسلحة مسؤولون عن مقتل ما لا يقل عن 1315 شخصًا، بينهم 267 امرأة و165 طفلاً، لافتًا إلى أن عدد القتلى خلال هذا العام، والذي يقابله مقتل 416 شخصًا خلال 2019، مؤشر على تدهور وضعية حقوق الإنسان في مناطق الصراع لاسميا "إيتوري"، و"جنوب كييفو" و"تانغانييكا" و"شمال كييفو".

ويدور الصراع في المناطق المذكورة، بالأساس بين مجموعتين، إحداهما تنشط في مجال الزراعة، والأخرى في مجال التنمية، والتجارة.

وقد أطلقت السلطات الكونغولية نهاية العام 2019 عمليات عسكرية ضد المجموعات المسلحة بالمناطق المذكورة.

// انتهى //

02:22ت م

0198





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل 1300 شخص في الكونغو الديمقراطية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.