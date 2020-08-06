شكرا لقرائتكم خبر عن لجان متخصصة لتطبيق البروتوكولات الوقائية بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير التعليم د. حمد آل الشيخ أهمية مراجعة البروتوكولات الوقائية والتدريب عليها بما يكفل حماية الجميع، مشددًا على ضرورة استكمال تشكيل اللجان المتخصصة المطلوبة في إدارات التعليم والمكاتب والمدارس؛ لتطبيق تلك البروتوكولات، والتعامل مع متطلبات وأدوات وإجراءات التعليم عن بُعد كجزء مُكمل لعمليات التعليم الحضورية الكلية أو الجزئية، أو كخيار وحيد في حال تطبيقه.

رفع الجاهزية

ولفت وزير التعليم خلال لقاء عن بُعد، أول أمس، بمناطق ومحافظات المملكة، لمناقشة أبرز الاستعدادات والمستجدات للعام الدراسي المقبل، وضمان بداية جادة وفق ما هو مخطط له، إلى أهمية جاهزية إدارات ومكاتب التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتعامل مع الظروف الاستثنائية كافة، التي تضمن استمرار العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك رفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بُعد في كل الأحوال، والاستعداد لاستقبال الهيئة التعليمية والإدارية.

بداية جادة

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ودعا إلى استكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل في المدارس والمرافق التعليمية، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم، إضافة إلى اكتمال وصول الكتب لإدارات التعليم وتوزيعها على المدارس، واستثمار تلك الفترة في تدريب المعلمين والمعلمات حول برامج التعليم عن بُعد، واستصدار أدلة تنظيمية وإرشادية للمدرسة والمعلمين والطلاب والطالبات وأولياء الأمور؛ ولتقديم الدعم الفني والمعرفي والنفسي خلال تلك المرحلة.

لجنة إشرافية

وفي سياق متصل، أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة إشرافية لتنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل. وتُعنى اللجنة بالإشراف العام على خطة العودة والتحقق من اكتمال استعدادات الإدارة وجاهزية المدارس، ومتابعة الاستعدادات الصحية اللازمة، وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس كافة، بالإضافة إلى الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحّدة والبوابات والمنصات، وتنفيذ البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية حسب خطة العودة، وتنفيذ خطة التوعية الإعلامية في هذا الشأن، والرفع بتقارير أسبوعية عن سير العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.