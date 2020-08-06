شكرا لقرائتكم خبر عن العمل على مدار الساعة.. 162 ألف «مسحة كورونا» بـ«تأكد الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أن إجمالي عدد المسحات التي تم إجراؤها منذ بداية مشروع الفحص الشامل الموسع بمركز «تأكد»، الواقع بالقرب من كلية التقنية بمدينة الدمام، بلغ أكثر من 162 ألف عيّنة، بواقع 5 آلاف مسحة يوميًا، وذلك لفحص الأفراد من المواطنين والمقيمين للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

عمل متواصل

وأشارت إلى أن المركز يعمل خلال الـ24 ساعة دون توقف خلال الفترة الحالية، مضيفةً إن الزمن الذي يستغرقه إجراء العيّنة ما بين 4 إلى 6 دقائق، وذلك من خلال 12 غرفة «مسار فحص»، إذ يتم حفظ العيّنات من خلال حافظات مخصصة في المركز، ونقلها بسيارات مجهّزة حسب درجة الحرارة، وإيصالها إلى المختبر المخصص لذلك بمدينة الدمام.

لغة الإشارة

وأوضحت أن النتائج المخبرية تظهر خلال 24 ساعة من وقت أخذ العيّنة من المستفيد، مؤكدة أن خدمة التواصل «عن بُعد» مع موظفين ممارسين للغة الإشارة لا تزال مستمرة، وذلك خدمةً لضعاف السمع من خلال تثقيفهم بآلية الفحص والإجابة عن استفساراتهم في المركز بشكلٍ مباشر للتأكد من وصول المعلومات الصحيحة إلى كافة فئات المجتمع.

تكثيف الفحوصات

Advertisements

يُذكر أن التشغيل التجريبي لمركز «تأكد» بالدمام كان بتاريخ 2020/6/12م واستمر لمدة 3 أيام، إذ بلغ عدد مسحات «كورونا»، 250 فحصًا يوميًا خلال تلك الفترة، ومنذ تاريخ 2020/6/15م تم تدشين المركز وتكثيف أعداد الفحوصات اليومية لتصل إلى 1200 حالة يوميًا، بواقع عمل فترة واحدة للفريق المختص، وتمت زيادة عدد ورديات العمل إلى ورديتين «صباحًا ومساءً» لتصل الفحوصات اليومية في تلك الفترة إلى قرابة 2300 فحص يومي، وحاليًا تم رفع الطاقة التشغيلية للمركز ليعمل بثلاث ورديات خلال 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وتمت زيادة عدد العاملين بالمركز إلى 80 شخصًا، ما بين موظف خدمة، وممارس طبي، ومشرفين.

موعد مسبق

ونوّهت صحة الشرقية إلى أنه على الراغبين في إجراء الفحص حجز موعد مسبق يتم من خلال تطبيق «صحتي» على الهواتف الذكية، على أن تصل نتائج الفحص عبر رسائل نصية على هواتف المراجعين.

اكتشاف مبكر

ويُعتبر مركز «تأكد» ضمن المشروعات التي أطلقتها وزارة الصحة، الذي تهدف من خلاله إلى إجراء 9 ملايين فحص على مستوى المملكة، منها 900 ألف بالمنطقة الشرقية، وذلك لغرض الاكتشاف المبكر للحالات لإجراء التدخلات اللازمة في الوقت المناسب للحد من انتشار العدوى.