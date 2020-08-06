شكرا لقرائتكم خبر عن «قمة الرياض للصحة الرقمية» ترسم خارطة لمكافحة الأوبئة عالميا والان نبدء بالتفاصيل

تستضيف المملكة العربية السعودية قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية يومي 11 و12 من شهر أغسطس الجاري، وذلك لمناقشة الدور الجوهري الذي تؤديه الصحة الرقمية في مواجهة الأوبئة الراهنة والمستقبلية.

وتنظم القمة الافتراضية، الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، وبالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، وتمثل جزءًا من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، ومن المقرر أن تبث مباشرة عبر «تويتر» و«يوتيوب» في الثانية مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويأتي اللقاء عقب القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين التي انعقدت في 26 من مارس الماضي، وعبّرت خلالها الدول الأعضاء عن التزامها بالعمل ضمن جبهة موحّدة لمكافحة وباء «كوفيد 19».

Advertisements

وقال المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني رئيس قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية د. بندر القناوي إن القمة تُعدّ أكثر من مجرد مؤتمر للرعاية الصحية، فهي منصة رقمية دولية تجمع نخبة من الكفاءات العالمية القادرة على التعاون في سبيل تعجيل استجابة العالم لوباء كوفيد 19، وتمهد الطريق نحو تشكيل جبهة موحدة لإدارة الأزمات وبناء القدرات من أجل مستقبل قادر على الصمود في وجه التطورات.

ويحظى المشاركون بالاستماع إلى مجموعة من الخبراء في مواضيع مختلفة، بما في ذلك علم الأوبئة الرقمي، ونماذج تنبؤ الأوبئة، والطب السلوكي، والصحة العامة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصحية، والرعاية الصحية عن بُعد. وستختتم القمة أعمالها بإعلان الرياض الذي سيحدد إطار خطة العمل لتسريع الابتكارات في مجال الصحة الرقمية لمحاربة الأوبئة الراهنة والمستقبلية.

ويرأس وزير الصحة د. توفيق الربيعة الجلسة الختامية لبيان القمة، بينما تضم قائمة المتحدثين كلًا من: المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ورئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، رئيس قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية د. بندر القناوي، مدير مركز المعلومات الوطني السعودي د. عصام الوقيت، نائب رئيس دائرة الصحة في أستراليا البروفيسور مايكل كيد، نائب الرئيس ورئيس دائرة الصحة في شركة آي بي إم و آي بي إم واتسون هيلث د. كيو ري، مساعدة مدير عام منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية د. حنان بلخي، أستاذ الطب بجامعة هارفارد د. ديفيد بيتس، رئيس قسم العلوم في المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها د. مايك كاتشبول، وأستاذ مشارك في قسم هندسة الخدمات المعرفية في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا د. يوشين لي، وأستاذ الطب واستشاري أول في سلامة المريض في الهيئة الفرنسية العليا للصحة د. رينيه أمالبرتي، ووكيل وزارة الصحة السعودية للصحة العامة د. هاني جوخدا، والمدير التنفيذي لنظم وتقنية المعلومات بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني د. رائد الحازمي، ود. إيريك فولز محاضر أول بجامعة إمبيريال كوليج يالمملكة المتحدة، والمدير الإقليمي HIMSS جون رينر.