شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 730 ألف لتر مياه لخزانات الخوخة والان نبدء بالتفاصيل

ضخ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 288.750 لترا من المياه الصحية، و441.250 لترا من مياه الاستخدام لخزانات مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، إضافة إلى نقل المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها، وذلك خلال الفترة من 23 يوليو إلى 29 يوليو 2020م. يأتي ذلك ضمن مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر، وفي إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق، لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

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