شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان المقبولين مبدئيا لبكالوريوس العلوم الأمنية والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت بأنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي الأولي ومواعيد المراجعة والمتطلبات من المقبولين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف بوزارة الداخلية على منصة «أبشر توظيف».
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