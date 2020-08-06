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ولادة ناجحة على رئة اصطناعية لمصابة بكورونا في المدينة المنورة

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سجلت صحة المدينة المنورة ولادة سيدة على جهاز الإيكمو لمصابة بفيروس «» المستجد، في مستشفى أحد بالمدينة المنورة، وذلك بإشراف فريق من مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بصحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق، أن الأم والجنين يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة وهي سعودية الجنسية، وتبلغ من العمر 30 عامًا، مشيرًا إلى أن الجنين في وضع مستقر تمامًا، وتحت إشراف فريق طبي متكامل من صحة المنطقة.

ويعرف الإيكمو أنه مضخة لتدوير دم المريض من خلال رئة اصطناعية، وتسمى أيضًا تقنية أكسجة الأنسجة خارج الجسم.

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