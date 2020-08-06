شكرا لقرائتكم خبر عن 2235 مستفيدا من خدمات «صحي» الجعدة بحجة والان نبدء بالتفاصيل

راجع عيادات مركز الجعدة الصحي، بمديرية ميدي في محافظة حجة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، 2235 مستفيدًا، خلال الفترة من 23 ـ 29 يوليو 2020م. واستقبل قسم الطوارئ 481، والباطنة 193، والصحة الإنجابية 80، والتغذية العلاجية 42، إضافة لحالات أخرى بكافة الأقسام.

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