شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان تخفف آلام 12 ألف لاجئ بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العلاج لـ 12.385 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن خلال شهر يوليو الماضي.واستقبلت عيادات الطب العام 3.878 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 885 من مرضى السكري والضغط والربو، بينما استقبلت عيادات الأطفال 2.534 طفلا، وقسم الطوارئ 672 مريضا، وراجع عيادتي الأسنان 337 شخصا.

كما تم استقبال 1.767 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 340 مريضا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، كما تم عمل 2.123 تحليلا لـ 898 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 549 صورة أشعة لـ 405 مرضى.