شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان تخفف آلام 12 ألف لاجئ بالأردن والان نبدء بالتفاصيل
كما تم استقبال 1.767 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 340 مريضا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، كما تم عمل 2.123 تحليلا لـ 898 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 549 صورة أشعة لـ 405 مرضى.
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