شكرا لقرائتكم خبر عن 73 متحدثا يناقشون مستجدات طب العيون افتراضيا في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

تنطلق اليوم فعاليات اجتماع طب العيون السعودي الافتراضي 2020 الذي ينظمه كل من الجمعية السعودية لطب العيون ومستشفى الملك خالد التخصصي، وقسم طب وجراحة العيون بجامعة الملك سعود، ويستمر لمدة 3 أيام، ويشارك فيه 13 متحدثًا دوليًا، ويتضمن ورش عمل ودورات تدريبية. ويغطي البرنامج العلمي للاجتماع المستجدات بجميع تخصصات طب وجراحة العيون، ويشتمل على 38 جلسة علمية، و112 ورقة علمية، و10 دورات تدريبية و6 ورش عمل، و26 ملصقًا علميًّا، و6 عروض فيديو، ويشارك فيه 13 متحدثًا من أساتذة طب العيون الدوليين، و60 متحدثًا من داخل المملكة، كما يصاحبه المعرض الدولي الافتراضي لأجهزة ومعدات طب العيون والبصريات.

ومن المقرر عقد ندوة متخصصة «بدعوة مفتوحة للمشاركة الافتراضية»، تناقش كيفية مكافحة الإعاقة البصرية، وتشمل قائمة الأطباء الـ13 المشاركين كلًا من: كريستوفر رابوانو استشاري ومدير قسم القرنية وأستاذ مستشفى ويلز للعيون بجامعة توماس جيفرسون بفيلادلفيا، وسوزان يعقوب مدير ورئيس مؤسسة د. أغراوال لتصحيح العيوب الانكسارية والقرنية بالهند.

كما تشارك سيليا تشين من قسم طب وجراحة العيون بمركز فليندرز الطبي بجامعة فليندرز بأستراليا، وديون باريداينس استشاري جراحات القنوات الدماغية ومحجر العين بـ«روتردام» في هولندا، وتمارا ر. فاونتن من قسم طب وجراحة العيون المركز الطبي بجامعة راش في شيكاغو، وهانتر يوين كووك لاي رئيس قسم جراحة محجر العين وجراحة تجميل العيون مستشفى هونغ كونغ للعيون، وروبرت ماكلارين أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة أكسفورد، وبارت بليروي استشاري طب العيون وعلم الوراثة الإكلينيكية رئيس قسم طب وجراحة العيون بمستشفى جامعة خنت في بلجيكا، وجيمس روزمبوم رئيس قسم التهاب المفاصل وأمراض الروماتيزم وأستاذ طب وجراحة العيون والباطنية وعلم الخلايا الحيوية، بجامعة أوريغون للصحة والعلوم بمعهد كيسي للعيون ورئيس قسم العيون بمعهد ديفيرز، بالولايات المتحدة.

كما يشارك بالاجتماع د. فرهاد حافظي الأستاذ بكلية الطب في جامعة جنيف، وقائد المجموعة في مختبر بيولوجيا الخلية العينية بجامعة زيوريخ بسويسرا، إضافة إلى خواكين فرنانديز بيريز المدير الطبي، لقسم طب وجراحة العيون بمستشفى فيتاس فيرجن دل مار بإسبانيا.