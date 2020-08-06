شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 80 كيلو فواكه من «الجائلين» والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت الفرق الرقابية في أمانة العاصمة المقدسة 80 كجم من الفاكهة بحوزة الباعة الجائلين المخالفين في عدد من المواقع وتمت مصادرتها وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها، والتحفظ على العربات المخالفة مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية م. عمر المالكي، أن الجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها البلدية تأتي امتدادا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقا للأنظمة واللوائح المتبعة، لافتا إلى أن الحملات مستمرة على الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة وأمام المساجد والجوامع.