شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 80 كيلو فواكه من «الجائلين» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية م. عمر المالكي، أن الجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها البلدية تأتي امتدادا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقا للأنظمة واللوائح المتبعة، لافتا إلى أن الحملات مستمرة على الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة وأمام المساجد والجوامع.
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