شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 11 ألف طن نفايات بتبوك والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أمانة منطقة تبوك أنها قامت بتنفيذ حملة واسعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على مستودعات ومحال الأغذية بالمنطقة، بهدف التأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك، والتأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية، ومن الطرق الصحية السليمة في مجال حفظ وتخزين الأغذية.
وبيَّنت أن نتيجة تلك الزيارات بلغت في مجملها 1926 زيارة، تم على إثرها توجيه 497 إنذارا، و249 مخالفة، ومصادرة 149 كجم من المواد الغذائية، التي ثبت فسادها وإضرارها بالصحة العامة، كما تم توجيه 16 مخالفة وإنذارا خاصة بعدم التزام بعض المحال بالإجراءات الوقائية لحماية المستهلكين من خطر فيروس كورونا المستجد. وأكدت استمرار حملاتها الرقابية لمعالجة جميع الملاحظات المرصودة من قبل فرقها الرقابية لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من الفيروس، مشيرةً إلى أنها لن تتهاون في تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو منشآت لا تتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو تمارس نشاطا مشبوها، أو الاشتباه لوجود لحوم فاسدة أو ممارسات مخالفة.
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