شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية م. مصطفى عيد، أنه تم إغلاق المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مؤكدا حرص أمانة العاصمة المقدسة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالاشتراطات الصحية، للمحافظة على الصحة العامة.
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