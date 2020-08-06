شكرا لقرائتكم خبر عن 8 محاضرات نسائية لـ«التوحيد أولا» والان نبدء بالتفاصيل
وتشمل المحاضرات عددا من الموضوعات، وستتحدث هيفاء الرشيد عن موضوع «التوحيد أولا»، ولمياء القزلان عن «مخالفة الفرق الضالة للوحدة والاجتماع»، وبركة الطلحي عن «أهمية تربية الأبناء على التوحيد»، وعائشة القحطاني عن «فضل التوحيد وخطر الشرك»، ونورة المالكي عن «ثمرات اجتماع الكلمة ووحدة الصف»، فيما تتحدث منى المديهيم عن «حماية جناب التوحيد»، وعائشة عكور عن «السبيل لوحدة المسلمين»، وتختتم عيش نجمي بالحديث عن «جهود الدولة السعودية في تحقيق التوحيد».
وتأتي المحاضرات ضمن البرامج والمناشط النسائية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، بهدف توعية المرأة المسلمة بأهمية التوحيد، والحفاظ على العقيدة السليمة، والتفقه في أمور دينهن ودنياهن.
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