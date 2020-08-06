شكرا لقرائتكم خبر عن %117 تعاف من «كورونا» في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة أمس الأربعاء، 1389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1626 حالة تعافٍ إضافية، لتبلغ نسبة التعافي من الفيروس في 24 ساعة 117 %، إضافة إلى تسجيل 36 حالة وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 282.824 حالة، من بينها 34.490 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1991 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 245.314 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3020 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من إجمالي حالات الإصابة بكورونا في المملكة لتصل إلى 86.7 %.

وأظهر إحصاء «الصحة» أن أعلى مدن ومحافظات المملكة تسجيلا للإصابات، جاءت كالتالي: الرياض «109»، مكة المكرمة «106»، خميس مشيط «90»، جازان «53»، جدة «49»، الهفوف «47»، نجران «47»، الدمام «45»، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فقد جاءت كالتالي: الهفوف «167»، الرياض «99»، الطائف «97»، مكة المكرمة «87»، المبرز «80»، حفر الباطن «73»، بريدة «61»، الدمام «50».

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.