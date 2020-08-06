شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تفحم 20 شاحنة.. وفرة في «الأعلاف» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

التهم حريق كبير أكثر من 20 شاحنة أعلاف، في موقف سوق الأعلاف بحفر الباطن، كانت متوقفة بالسوق، دون معرفة الأسباب حتى الآن.

وساعدت سرعة الرياح على انتشار الحريق، ووصوله إلى الشاحنات الأخرى، وباشرت فرق الإطفاء، الموقع، وتم استدعاء فرق مساندة للسيطرة على الحريق، نظرًا لضخامته، والخوف من انتشار النيران إلى الشاحنات الأخرى القريبة التي تم تحريكها من السوق بسرعة.

وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، ومحاصرته، وإخماده، والحد من الخسائر المادية، ولم ينتج عن ذلك إصابات.

وشهد سوق الأعلاف قبل أسبوع حريقًا مشابهًا، وتمكّن الدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماده في حينه، وذكر عدد من مرتادي السوق أنه يفتقر لوسائل السلامة.

من ناحيته، نفذ مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، منذ صباح أمس الأربعاء، جولات رقابية ميدانية على أسواق الأعلاف والماشية، وكذلك مستودعات الأعلاف بالمحافظة بعد نشوب الحريق.

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وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن الحريق أتى على جزء بسيط من السوق، واتضح احتراق بعض سيارات الأعلاف، فيما لم تتأثر السوق.

ولفت م. المطيري إلى أنه وبعد الجولات الميدانية، والوقوف على سوق الأعلاف والماشية، وكذلك المستودعات، تبيّن أنه ليس هناك أي ملاحظة أو شكوى من قبل مرتادي السوق، سواءً فيما يخص وفرة الأعلاف، أو الارتفاع في الأسعار.

وشدد على استمرار هذه الجولات الميدانية من قبل مراقبي مكتب الوزارة بالمحافظة؛ لخدمة قطاع مربي الثروة الحيوانية في المحافظة، والحفاظ على سير عملية التربية، وضمان وصول الأعلاف للمربين بكميات وأسعار مناسبة وذات مواصفات جيدة.

وأوصى م. المطيري جميع الباعة، وأصحاب المستودعات، بضرورة توافر وسائل السلامة، من طفايات حريق، وأجهزة إنذار، وكذلك تنظيم وقوف سيارات الأعلاف بمسافات آمنة عن بعضها البعض؛ لتلافي حدوث حريق، أو منع امتداده في حالة اندلاعه.

ودعا عموم المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال التواصل المباشر مع فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية أو أي من المكاتب والوحدات التابعة له.