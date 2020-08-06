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توزيع 400 حافظة ماء على العمالة بشاطئ العقير

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نفذ فريق العيون التطوعي، التابع لجمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية، مبادرة سقيا «بها نحيا»، بالتعاون مع مجموعة «فينا خير»، تم خلالها توزيع 400 حافظة ماء على العمالة في شاطئ العقير، ومدينة سلوى، إضافةً إلى تركيب برادي ماء داخل مواقع مختلفة من مدينة سلوى.

وقدّم رئيس فريق العيون التطوعي سعد العيد، الشكر لمشرف المبادرة العضو حمد السليم، والمتطوعين المشاركين في المبادرة، مثمنًا لبلدية سلوى، وبلدية العقير، والشركة المسؤولة عن العمالة، تعاونهم الخلاق وكل مَن ساهم في إنجاح المبادرة.

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