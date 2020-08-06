شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 400 حافظة ماء على العمالة بشاطئ العقير والان نبدء بالتفاصيل
وقدّم رئيس فريق العيون التطوعي سعد العيد، الشكر لمشرف المبادرة العضو حمد السليم، والمتطوعين المشاركين في المبادرة، مثمنًا لبلدية سلوى، وبلدية العقير، والشركة المسؤولة عن العمالة، تعاونهم الخلاق وكل مَن ساهم في إنجاح المبادرة.
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