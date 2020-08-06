شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الخدمات البلدية مع عقود النظافة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

ناقش المجلس البلدي بمحافظة الأحساء، الخطة العامة للنظافة، خلال فترات عيد الأضحى، وفقًا لجهود أمانة الأحساء فيما يتعلق بعقود النظافة الجديدة، ووضع الآليات المناسبة لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وأقر عددًا من التوصيات لتحسين خدمات النظافة.

وقدّم رئيس المجلس د. أحمد البوعلي، خلال اللقاء الذي حضره أمين الأحساء المكلف م. فؤاد الملحم، عرضًا اشتمل على الملاحظات والمشاهدات اليومية على خدمات النظافة، وتقديم عدد من المقترحات التي من شأنها أن تعمل على تحسين جودة خدمات النظافة.

وتحدث وكيل الخدمات عن الأسباب التي أدت إلى وجود بعض القصور في تقديم الخدمات المتعلقة بالنظافة العامة خلال فترات الإحلال، وبداية أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

من ناحيته، أكد أمين الأحساء أن الأمانة بذلت جهدًا متواصلًا، وعملت طوال الفترة الماضية على معالجة كثير من الأمور والمشاكل التي كان بعضها خارج نطاق سيطرتها، موضحًا أن الفترات القادمة ستكون أفضل بكثير من حيث مستوى الأداء، وسيتم تلافي كثير من الملاحظات.