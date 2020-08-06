شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف أسرة مستفيدة من أضاحي «بر الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت جمعية البر بمحافظة الأحساء، مشروع الأضاحي، بتذكية 4175 أضحية وسط إجراءات احترازية؛ للوقاية من فيروس « كورونا » المستجد، بالتعاون مع مسلخ أمانة الأحساء، واستفاد منه عدد كبير من الأسر المستفيدة من الجمعية، والأسر المستفيدة من المشاريع الموسمية، وعدد من الأسر التي تأثر دخلها بسبب الجائحة.

وأوضح مدير إدارة الشراكات والإعلام بالجمعية وليد البوسيف، أنّ الجمعية بدأت بالتحضير لمشروع الأضاحي منذ قرابة الشهرين.

وأشار إلى أنّ مشروع الأضاحي لهذا العام حقق أرقامًا كبيرة تعكس ثقة المُضحّين في الجمعية في ظلّ جائحة «كورونا»، بتذكية 4175 أضحية «نعيمي - سواكني - بربري»، تمّ توزيعها على 5649 أسرة من المُسجّلين في الجمعيّة، وشمل المشروع عددًا قليلًا من الأسر غير السعودية، واستُخدِمت في المشروع 43 آلية وسيّارة وبرّادة لنقل الأضاحي من المسلخ إلى منازل المستفيدين بالتّعاون مع مورّدي الماشية وعددٍ من المؤسسات والشركات.

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وشارك في إنجاح المشروع 107 موظّفين وموظّفات يعملون في 11 مركزًا تابعًا للجمعية، و125 متطوعًا ومتطوعة تمّ تدريبهم في وقتٍ سابق على الاهتمام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة العاملين في المشروع أثناء استقبال المُضحّين وخلال توزيع الأضاحي على المستفيدين، وقد بلغ عدد ساعات عملهم التطوّعية 3585 ساعة.

من جهته، شكر أمين عام الجمعية والمشرف العام على المشروع م. صالح آل عبدالقادر، جميع العاملين في مشروع الأضاحي من موظّفين ومتطوّعين، كما شكر المضحين على ثقتهم في الجمعية بتوكيلها بذبح الأضاحي نيابة عنهم وتوزيعها على المحتاجين.

وأكد أنّ الجمعية تُعدّ من أعرق الجمعيات على مستوى المملكة في إدارة مثل هذه المشاريع الموسمية، واستطاعت تخطي كافة العقبات التي تشهدها المملكة والعالم أجمع بسبب «كورونا» والتعامل مع كافّة المستجدات باحترافية عالية.