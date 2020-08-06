إعلان نتائج المرحلة الأولى للمتقدمين بـ كلية الملك خالد العسكرية

2020-08-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني، أمس الأربعاء، ممثلة في لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، نتائج المرحلة الأولى للمتقدمين للعام المقبل 1442هـ.

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وأوضحت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، عن نتائج المرحلة الأولى للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية للعام الدراسي 1442هـ.

كما أوضحت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي (هــنا).

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