، مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "مجاهد": إجمالي الإصابات بلغ 94875 بينهم 47182 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الأربعاء تسجيل 123 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و18 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 1613 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أمس الأربعاء أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 94875 حالة، من ضمنهم 47182 حالة جرى شفاؤها، و4930 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية