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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل أمس الشيخ فايز بن حسن بن دبيل الجياشي الحارثي بزواج نجلَيْه (عبدالهادي وخالد) من كريمتَيْ الشيخ عايض بن هادي بن مصيبيح الجياشي الحارثي، وكان زفافهم في محافظة قيا بالحارث بمنطقة مكة المكرمة.
حضر الحفل لفيف من الأقارب والمحبين، يتقدمهم أبناء الشيخ محيسن بن دبيل الجياشي الحارثي، وأبناء الشيخ عبدالهادي بن حاسن بن دبيل الجياشي الحارثي.
وتخلل الحفل إلقاء كلمات ترحيبية، بحضور الشعر والشعراء، مع بتطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها.
الخليج 365" تبارك للعريسَين والعروسَين، وتتمنى لهم حياة زوجية سعيدة.
فرحة رباعية لأبناء "الحارثي" في محافظة قياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-06
احتفل أمس الشيخ فايز بن حسن بن دبيل الجياشي الحارثي بزواج نجلَيْه (عبدالهادي وخالد) من كريمتَيْ الشيخ عايض بن هادي بن مصيبيح الجياشي الحارثي، وكان زفافهم في محافظة قيا بالحارث بمنطقة مكة المكرمة.
حضر الحفل لفيف من الأقارب والمحبين، يتقدمهم أبناء الشيخ محيسن بن دبيل الجياشي الحارثي، وأبناء الشيخ عبدالهادي بن حاسن بن دبيل الجياشي الحارثي.
وتخلل الحفل إلقاء كلمات ترحيبية، بحضور الشعر والشعراء، مع بتطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها.
الخليج 365" تبارك للعريسَين والعروسَين، وتتمنى لهم حياة زوجية سعيدة.
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
01:12 AM
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
01:43 AM
احتفل أمس الشيخ فايز بن حسن بن دبيل الجياشي الحارثي بزواج نجلَيْه (عبدالهادي وخالد) من كريمتَيْ الشيخ عايض بن هادي بن مصيبيح الجياشي الحارثي، وكان زفافهم في محافظة قيا بالحارث بمنطقة مكة المكرمة.
حضر الحفل لفيف من الأقارب والمحبين، يتقدمهم أبناء الشيخ محيسن بن دبيل الجياشي الحارثي، وأبناء الشيخ عبدالهادي بن حاسن بن دبيل الجياشي الحارثي.
وتخلل الحفل إلقاء كلمات ترحيبية، بحضور الشعر والشعراء، مع بتطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها.
الخليج 365" تبارك للعريسَين والعروسَين، وتتمنى لهم حياة زوجية سعيدة.
، فرحة رباعية لأبناء "الحارثي" في محافظة قيا ،
المصدر : الخليج 365
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