الكثير يبحث عن كيفية التأكد من صلاحية الإقامة برقم الإقامة، وذلك من اجل معرفة موعد انتهاء صلاحية الهوية الوطنية الخاصة بالمقيمين والوافدين بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن لجميع المغتربين الدخول علي موقع ابشر الإلكتروني من اجل الاستعلام برقم الإقامة هذا ما سوف تناولناه في شرحنا لهذا اليوم عبر موقعنا الإخباري اعرف نيوز، فنتمنى منكم متابعينا الكرام قراءة السطور القادمة للتعرف علي الخطوات الصحيحة لتجديد الإقامة بدون إي مشاكل لا قدر الله.
كيفية التأكد من صلاحية الإقامة برقم الإقامة
سوف نوضح لكم متابعي موقع اعرف كورة خطوات كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين برقم الإقامة؟ وذلك حتي يتمكن الجميع من معرفة الخطوات الصحيحة كما هو موضح لكم بالنقاط التالية.
- الدخول على موقع ابشر الإلكتروني من ثم.
- كتابة اسم المستخدم والرقم السري الخاص بك في خانة تسجيل الدخول من ثم.
- الدخول علي قائمة الخدمات الإلكترونية بالصفحة الرئيسية من ثم.
- اختيار خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من ثم.
- كتابة رقم الإقامة الخاص بالموظف آو العامل الوافد بشكل صحيح من ثم.
- كتابة رمز التحقق كما هو ظاهر أمامك من ثم الضغط على كلمة عرض.
- بعدها بثواني سوف يجد المستعلم نتيجة البحث حول خدمة الاستعلام عن تجديد الإقامة خلال ثواني قليلة جدا.
- يمكن بكل سهولة الآن معرفة تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة وموعد تجديدها وغيرها من البيانات الأخري.