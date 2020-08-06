الكثير يبحث عن كيفية التأكد من صلاحية الإقامة برقم الإقامة، وذلك من اجل معرفة موعد انتهاء صلاحية الهوية الوطنية الخاصة بالمقيمين والوافدين بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن لجميع المغتربين الدخول علي موقع ابشر الإلكتروني من اجل الاستعلام برقم الإقامة هذا ما سوف تناولناه في شرحنا لهذا اليوم عبر موقعنا الإخباري اعرف نيوز، فنتمنى منكم متابعينا الكرام قراءة السطور القادمة للتعرف علي الخطوات الصحيحة لتجديد الإقامة بدون إي مشاكل لا قدر الله.

كيفية التأكد من صلاحية الإقامة برقم الإقامة

سوف نوضح لكم متابعي موقع اعرف كورة خطوات كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين برقم الإقامة؟ وذلك حتي يتمكن الجميع من معرفة الخطوات الصحيحة كما هو موضح لكم بالنقاط التالية.