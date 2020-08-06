شكرا لمتابعة خبر عن سحب رعدية ممطرة تسود أجواء جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة جازان.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: أبو عريش، الدائر، الريث، العارضة، بيش، جازان، صامطة، ضمد، فرسان، فيفا، هروب؛ فيما بدأت الحالة من الساعة الثانية عشرة ظهر أمس، وتنتهي في تمام الساعة السادسة صباح اليوم.