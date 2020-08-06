شكرا لمتابعة خبر عن القبض على شخصين سرقا معدات بمبالغ ضخمة في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة، أمس الأربعاء، من القبض على شخصين تورطا في سرقة معدات ومضخات تخطت قيمتها 3 ملايين ريال، بعد سرقتهما لأحد المستودعات.

وحاول المواطنان الهرب، فيما تعطلت مركبتهما فتركاها محملة بالمسروقات وفرّا من الموقع، وقام رجال البحث والتحريات بشرطة الكعكية بعمل كمين محكم ومراقبة المركبة المتعطلة حتى حضر الجناة لأخذها ليلاً فتم ضبطهما.

وفي السياق نفسه، تم إعداد محضر بالواقعة وتسليم الجناة إلى النيابة العامة التي بدورها فتحت التحقيق معهما لكشف ملابسات الحـادثة، واتخاذ اللازم بحقهما.