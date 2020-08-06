شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إبل سائبة تصطدم بمركبة بطريقة مروعة في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة اصطدام إبل سائبة بمركبة بطريقة مروعة على طريق "حائل -جبه" ، أول أمس الثلاثاء.

وظهر أحد الجمال النافقة داخل المركبة؛ فضلًا عن نفوق عدد آخر في نفس المكان بسبب الاصطدام الذي حدث والذي أظهر خروج أمعاء بعضها، بينما نجا سائق السيارة من الحادث.