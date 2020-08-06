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انتشر مقطع فيديو لحادثة انفجار بيروت يوضح ما حدث لعدد من الأطفال وقت مشاهدتهم لإنفجار بيروت . حيث ظهروا الأطفال يشاهدون الإنفجار بالقرب من النافذة و هذا ماحدث لهم .





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كانت هذه تفاصيل خبر مقطع فيديو لأطفال يشاهدون انفجار بيروت من النافذة و هذا ماحدث لهم !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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